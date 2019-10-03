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Трамп "взорвался" после вопроса об Украине: опубликовано видео

3 октября, 08:22

Репортер спросил у Трампа о деле Байдена

/ Фото: AFP

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Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста, который спросил его о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Репортер спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. После этого голос глава США отвечал на повышенных тонах.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране", – ответил Дональд Трамп.

Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, независимый сенатор Ангус Кинг заявил, что в расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора. Он допустил, что какое-то время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были привлечены переводчики.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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США Байден Трамп репортер

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