Трамп зарегулировал соцсети: как это отразится на пользователях

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение "О предотвращении цензуры в интернете", способное изменить правила игры для социальных сетей. Главное изменение – государство получит рычаги влияния на внутреннюю политику соцсетей. Последние же могут потерять неограниченное право модерировать содержание собственного контента на основании внутренних правил.

Почему Трамп пошел войной на соцсети, есть ли у него шанс на победу, и как изменение американского законодательства может коснуться украинских пользователей соцсетей – читайте в материале "Сегодня".

"Президент лжет"

Скандал разразился в начале прошлой недели, после того как модераторы Twitter сопроводили сразу две публикации Дональда Трампа меткой о том, что изложенная автором информация может быть недостоверной и требует проверки. Американский президент сгоряча пригрозил ввести регулирование соцсетей и даже закрыть их.

"Реакция Трампа вполне закономерна. Дело даже не в том, что он в 2016 году победил на выборах, во многом благодаря работе в соцсетях, а сейчас почувствовал, что повторить технологию, может, и не удастся. Для Трампа это личное. Он действительно очень увлечен соцсетями, и Twitter для него – сеть №1. Посмотрите, сколько твитов он генерирует ежедневно. И пишет он их сам. Не знаю, насколько это правда, но читал в американской прессе, что в 2016 году политтехнологи просто физически забирали у него телефон, чтобы он не публиковал твиты, не соответствующие стратегии избирательной кампании. Конечно, значок "требует проверки" на его твите – это чудовищный удар по самолюбию Трампа. Который нанесен в его любимой сети", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

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На состоявшемся на днях в Белом доме брифинге пресс-секретарь Кейли Макэнани разразилась резкой критикой в адрес соцсетей, в частности, Twitter. Макэнани привела целый ряд примеров, свидетельствующих о, на ее взгляд, предубежденном отношении соцсетей к Белому дому.

"Руководитель службы поддержки Twitter написал в Twitter, что в Белом доме есть "настоящие нацисты", и на этот абсолютно возмутительный, оскорбительный и ложный посыл, выдвинутый против Белого дома и его сотрудников, никогда не применялся ярлык о необходимости "проверки фактов", – заявила Кейли Макэнани.

Пресс-секретарь также выразила удивление, почему соцсети "быстро подвергают цензуре президента и некоторых из его высших сотрудников, но, похоже, очень неохотно – некоторые действия китайских чиновников и дезинформацию, распространяемую из Китая".

А уже к вечеру после брифинга стало известно, что Дональд Трамп подписал распоряжение "О предотвращении цензуры в интернете".

Как было раньше

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Как рассказал сайту "Сегодня" профессор истории в Бард колледж (США) Геннадий Шкляревский, для понимания событий вокруг Twitter, Facebook и Google необходимо вернуться к моменту их возникновения.

"Эти компании возникали как социальные медиа-компании, то есть компании, которые служат общественным нуждам. Компании таких категорий в США имеют определенные привилегии, например, в отношении судебных исков и использования государственных средств от налогоплательщиков. Эти компании получили этот статус в силу того, что, как они утверждали тогда, они не создают свой контент, его создают участники сетей", – отмечает Геннадий Шкляревский.

По его словам, естественно, что взаимоотношения между участниками такого сообщества требуют регулирования. С этой целью данные компании ввели определенные правила и нормы взаимоотношений, за соблюдением которых следили компании.

Отметим, что полномочия соцсетей по модерации контента закреплены в 230-й статье американского "Закона об этике в сфере коммуникаций". Которой, в том числе, исключается любая ответственность за "ограничение доступа или доступности к материалу, который поставщик или пользователь считает непристойным, похотливым, грязным, чрезмерно насильственным или иным образом нежелательным, независимо от того, защищен ли такой материал конституционно или нет". По большому счету, статья действительно предоставляла полномочия соцсетям модерировать сообщения пользователей на свое усмотрение.

"И это действительно прогрессивная норма, защищающая соцсети от давления. Можно подать в суд на автора поста, твита, если он, по вашему мнению, нарушил закон или причинил моральный ущерб. Но, в то же время, судебные разбирательства не заблокируют работу всей сети, что могло бы быть, не обладай соцсети иммунитетом", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

Когда и почему начались проблемы между Трампом и соцсетями

По словам Геннадия Шкляревского, "проблемы начались, когда медийные компании стали применять эти правила выборочно, руководствуясь своими симпатиями к демократам". Почему возникли эти симпатии – отдельный вопрос, отмечает профессор. Но, по мнению Шкляревского, проявления их заметны.

"В итоге возникла любопытная ситуация. Соцсети с самого начала утверждали, что они не являются издательскими компаниями, так как они не размещают свой контент. Однако их цензурование контента являлось своего рода редакторством, что делало их частной издательской компанией, а не компанией с грифом "служит общественным нуждам". А это уже меняло их статус и лишало тех привилегий, которыми они пользовались. Именно это и является главным аргументом указа Трампа", – отмечает Геннадий Шкляревский.

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Максим Джигун, в свою очередь, приводит несколько иную версию того, почему отношения Трампа с владельцами соцсетей испортились.

"Выборы 2016 года в Соединенных Штатах ярко доказали то, что социальные сети становятся фактически одним из основных инструментов влияния на сознание избирателей. Впрочем, это происходит не только в США – в Украине на выборах в прошлом году соцсети также стали основным инструментом продвижения идей. В Британии манипуляции в соцсетях оказали значительное влияние на результаты референдума по Брекситу. Но речь не о том. После выборов в Соединенных Штатах 2016 года владельцы социальных сетей, больших корпораций – Facebook, Twitter, Instagram – начали активно пересматривать свою внутреннюю политику. Ужесточать ее с тем, чтобы исключить фальсификации, манипуляции и т.д. В общем, начали регулировать всю сферу очень активно. И вот жертвой ужесточения требований стал в итоге Дональд Трамп. Что, учитывая импульсивный характер американского президента, вызвало соответствующую его реакцию", – говорит политолог.

Указ оспорят?

Как бы там ни было, теперь, согласно подписанному Трампом документу, Федеральная торговая комиссия может проверять жалобы пользователей на политическую предвзятость модераторов. А Федеральной комиссии по связи США вменено в обязанность пересмотреть область применения 230-й статьи "Закона об этике в сфере коммуникаций". Конечно, сама статья не отменена. Но, как рассказал СМИ генеральный прокурор США Уильям Барр, Минюст уже работает над новым законодательством в сфере IT. В котором, не исключено, будет выписана ответственность соцсетей за контент.

Впрочем, большинство американских экспертов склоняются к мысли, что сам указ Трампа будет оспорен как незаконный. Наиболее часто встречающийся аргумент – он нарушает первую поправку к Конституции США. Но есть и другие мнения.

"С юридической стороны, этот указ очень тяжело опротестовать, и поэтому его вряд ли будут оспаривать в судах. А если и будут, то вряд ли добьются успеха", – отмечает Геннадий Шкляревский.

Трамп свои интересы защитил. А как защитить свои рядовому украинцу?

Для граждан Украины остается актуальным вопрос, как война Трампа с "цензурой соцсетей" скажется непосредственно на нас с вами. Не секрет, что оценка модераторами соцсетей публикаций украинцев часто бывает необъективной. Особо остро стоял вопрос об этом в 2014-2016 годах. Поскольку в Украине официального представительства той же сети Facebook не было, модерация осуществлялась русскоязычными сотрудниками компании из офиса в Дублине (по крайней мере так утверждал сам Марк Цукерберг).

Но почему-то в итоге в "бан" попадали публикации, демонстрирующие патриотическую позицию пользователей. Сами пользователи неоднократно жаловались на своих страницах, что были "цензурированы" именно из-за сообщений об агрессии России, о преступлениях режима Путина на оккупированных территориях и т.д. В одно время вопрос об создании офиса компании в Украине поднимался нашими прежними властями на высшем государственном уровне. Однако максимум, чего мы добились, – в 2019 году Facebook назначил своего представителя в Украине.

А до того попытки повлиять на модерацию сообщений украинцев заканчивались безрезультатно. Так, к примеру, в 2015 году этим вопросом занималась целая группа юристов и народных депутатов Украины.

"Мы пытались как-то донести до компании Facebook свои аргументы. Не получилось, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза. – Они довольно жестко ответили, что у них свои правила и нормативы и разбираться в нюансах никто не будет. Тем более для них важна массовость. И когда идет массовая жалоба на какой-то пост (а россияне занимались отправкой таких массовых жалоб), в нюансах разбираться никто не будет", – рассказал Борислав Береза.

Так, может, после указа Трампа у украинцев также появится больше возможностей отстоять свои позиции в споре с соцсетями? Увы, опрошенные нами эксперты говорят, что это маловероятно.

"Если компания не работает на территории Украины, официального представительства нет, то нет и возможности повлиять. Кроме как через американские суды или государственные органы", – говорит Борислав Береза.

Максим Джигун, в свою очередь, отмечает что обращение в американские органы также не гарантирует результат.

"Дело в том, что в США часто по-другому видят проблему, нежели в других странах. Особенно если это узкая этическая проблема, проблема межнациональных конфликтов. Уже были случаи, когда соцсети, скажем так, не совсем адекватно или оперативно реагировали на происходящее в различных регионах мира. Что приводило к эскалации напряженности в этих регионах. Я нисколько не обвиняю соцсети. Просто действительно порой очень трудно разобраться во всех нюансах издалека. Думаю, точно такая же проблема будет и у американских судов или госорганов, если украинцы начнут туда обращаться с жалобами. Да и вообще, полагаю, гораздо проще завести новую страницу, чем начинать дорогостоящий процесс", – отмечает Максим Джигун.

По его словам, единственным выходом, позволяющим пользователям защитить свои интересы, а соцсетям – проводить адекватную политику в каждой из стран, – открытие официальных представительств компаний.

"Ну и, конечно же, выходом для украинских потребителей было бы появление собственной украинской социальной сети, которая имела бы популярность среди граждан. Но, к сожалению, пока что этого нет", – отмечает Максим Джигун.

Тем временем не только политика социальных сетей стала проблемой для Трампа в ходе нынешней избирательной кампании. Большой неожиданностью для Белого дома стали массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах:

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