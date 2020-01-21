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Три года на посту: Трамп поставил себе оценку

21 января, 01:24

Он отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась.

"Это было ровно три года назад, 20 января 2017 года: я был приведён к присяге", – написал Трамп в своём Twitter.

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Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.

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Также у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Первые заседания состоятся 21 января.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США президент импичмент Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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