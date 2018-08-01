У Манафорта было более 30 зарубежных счетов для сокрытия доходов
31 июля в США начался суд над Полом Манафортом
Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.
Об этом заявил федеральный прокурор на суде по Манафортe.
Прокурор Узо Асонье из команды Роберта Мюллера сделал соответствующий комментарий во время вступительного заявления стороны обвинения на судебном заседании в федеральном суде штата Вирджиния.
31 июля в США начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.
Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.
Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.
Также спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу.