У Манафорта было более 30 зарубежных счетов для сокрытия доходов

Сегодня, 01:23

31 июля в США начался суд над Полом Манафортом

фото GETTY
фото GETTY

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.

Об этом заявил федеральный прокурор на суде по Манафортe.

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Прокурор Узо Асонье из команды Роберта Мюллера сделал соответствующий комментарий во время вступительного заявления стороны обвинения на судебном заседании в федеральном суде штата Вирджиния.

31 июля в США начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Также спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу.
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Источник:

Reuters

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