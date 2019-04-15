У Трампа придумали, как использовать нелегалов для мести "демократам"

Нелегаьных мигрантов могут отправить в "города-убежища", где сильны позиции демократов

Фото: AFP

Администрация США в рамках решения миграционной проблемы действительно изучает вариант с отправкой задержанных без документов нелегалов в так называемые "города-убежища", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Города-убежища" – различные административные образования в США, власти которых сильно ограничивают сотрудничество с федеральными властями в сфере миграции и не желают выдавать нелегалов для депортации из США.

"Такой вариант (с отправкой нелегалов – Ред.) есть на повестке дня", - сказала Сандерс в интервью телеканалу ABC.

Поначалу Белый дом отрицал, что данный вариант есть в списке рассматриваемых. Однако затем, в минувшую пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право задействовать вариант с отправкой задержанных на границе нелегалов исключительно в "города-убежища".

СМИ напоминают, что во многих крупнейших "городах-убежищах" – Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке – сильны сторонники Демократической партии. В свою очередь, отмечала Washington Post, Белый дом дважды предлагал миграционным властям переправлять нелегалов в "города-убежища" в качестве мести политическим оппонентам республиканца Трампа.

Однако, по данным СМИ, ранее в министерстве внутренней безопасности указывали на незаконность и контрпродуктивность этих мер.

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил о готовности полностью перекрыть границу с Мексикой, если власти этой страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

Как уже сообщалось, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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