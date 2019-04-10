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У Трампа решили обжаловать решение суда, который запретил возвращать мигрантов в Мексику

Сегодня, 03:07

В Белом доме считают, что поток нелегальных мигрантов разрушает страну

Белый дом
Белый дом. Фото: Pixabay
У Трампа решили обжаловать решение суда, который запретил возвращать мигрантов в Мексику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg США В Белом доме считают, что поток нелегальных мигрантов разрушает страну

Администрация США заявила о намерении обжаловать решение окружного суда города Сан-Франциско (штат Калифорния), приостановившее исполнение указа президента Дональда Трампа, который предписывал отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома. 

"Мы намерены подать апелляцию, примем все необходимые меры для защиты законных усилий исполнительной власти по урегулированию кризиса на южной границе", — сообщает пресс-служба администрации.

"Поток нелегальных мигрантов разрушает нашу миграционную систему и страну. Но окружной суд издал еще один общенациональный судебный запрет, навязывающий политику открытых границ населению США, которое этого не желает", — сообщает Белый дом.

В понедельник окружной суд в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) постановил приостановить исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Решение предписывает иностранным мигрантам дожидаться в своей стране или Мексике ответа на запрос о предоставлении убежища в Соединенных Штатах и вступает в силу 12 апреля.

Администрация Трампа привлекла несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, суд, Трамп, Белый дом, мигрант

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Источник:

ТАСС

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