Украина не вмешивалась в выборы в США на стороне Клинтон — Йованович

С ее точки зрения, сговора украинских властей против Трампа не было

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший американский посол в Киеве Мари Йованович считает, что власти Украины и связанные с ними лица не осуществляли скоординированного вмешательства в ход президентских выборов 2016 года в США в целях поддержки демократа Хиллари Клинтон. Об этом экс-руководитель американской дипломатической миссии в Киеве заявила на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания состоялись в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

Йованович напомнили о неоднократно звучавшей критике в адрес кандидата в президенты Трампа в 2016 году со стороны Киева. Однако Йованович не согласилась с тем, что заявления украинских политиков и ряда других граждан Украины свидетельствуют о поддержке Киевом в ходе избирательной кампании 2016 года Клинтон и стремлении нанести ущерб Трампу.

С ее точки зрения, сговора украинских властей против Трампа не было. "Я не могу говорить о том, что могли думать президент Трамп или другие. Я бы просто сказала, что эти упомянутые вами элементы мне не кажутся украинским планом или сговором украинского правительства, нацеленным на то, чтобы работать против президента Трампа или кого-то еще", — заявила экс-посол. Как она утверждала, такие примеры выступления представителей Украины против Трампа — "это изолированные инциденты". "Мы все знаем, и я сейчас сама в этом убеждаюсь, что люди бывают настроены критически по отношению к публичным фигурам", — добавила Йованович.

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"Это не означает, — полагает она, — что кто-то или какое-либо правительство подрывает избирательную кампанию, вмешивается в выборы". При этом Йованович обвинила во вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году Россию. "И я бы вновь напомнила, что наше собственное — американское — разведывательное сообщество однозначно определило, что те, кто вмешивался в выборы, находились в России", — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года.

Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбираться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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