Украинка спасла детей из эпицентра масштабного пожара в Калифорнии

Сегодня, 23:10

Десятки людей попали в настоящий адский огонь

фото AFP
фото AFP

Украинка Элла Проценко попала в огненную ловушку во время пожара в Калифорнии, передает. "Голос Америки"

Ролик, на котором женщина с детьми на машине пыталась выбраться из пожара, посмотрело уже более двух миллионов человек со всего мира. На видео слышно, что в машине с девушкой находятся ее маленькие дети, которые молились и просили помощи.

По словам украинки, люди попали в водоворот огня за несколько минут до приезда пожарных и полицейских.

"Ветер был невероятно сильный, а огонь распространялся за секунды", — сказала женщина.

Также она добавила, что после того, как на автомобиль посыпались искры, она приняла решение развернуться и спасти своих детей.

"Показывала другим машинам, чтобы они разворачивались и ехали в обратную сторону, потому что там нельзя было проехать", — резюмировала украинка. 

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Напомним, ранее сообщалось о 48 жертвах пожара в Калифорнии.

Также мы писали о масштабах стихийного бедствия – огонь выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тыс. домов и строений.

Кроме того, по мнению президента США Дональда Трампа, главной причиной пожаров является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.
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