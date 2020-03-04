Ужасный торнадо в США: стихия забрала жизни 25 человек

Число погибших может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси.

Об этом заявил губернатор штата Уильям Ли.

"Это трагический день в нашем штате, печальный день. Есть 25 подтвержденных смертельных случаев", – приводит Ли.

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По его словам, число погибших может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются.

Помимо погибших, по меньшей мере 30 человек получили ранения. Около 48 зданий были разрушены в городе Нэшвилл, десятки тысяч домов остались без электричества.

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Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп посетит пострадавшие районы.

Видео: Mash

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.

А осенью 2019 года смерч нанес большой урон целому району в Далласе, одном из крупнейших американских городов: стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, оставив более 95 тыс. жителей без электричества.

Сильнейший торнадо, накрывший Даллас, разрушил дом звезды НХЛ и "Даллас Старс" Тайлера Сегина на севере города. Порывы ветра, достигавшие скорости 178 км/ч, разрушили линии электропередачи, сорвали крышу с особняка и разрушили часть стен.

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