В Белом доме готовят ответ на публикацию отредактированной версии доклада Мюллера

Трамп, вероятнее всего, не будет сразу сам же читать весь документ

Фото: Pixabay

Помощники президента США Дональда Трампа ожидают запланированной на четверг публикации отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о п вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году и готовят ответные шаги. Об этом сообщил во вторник телеканал ABC.

Трамп, вероятнее всего, не будет сразу сам же читать весь документ, это сделают сотрудники Белого дома, в том числе юрисконсульты. Они представят американскому лидеру краткое изложение доклада. Как ожидается, после этого будет опубликовано заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Потом помощники Трампа, отвечающие за связи с общественностью и СМИ, выступят в эфире телеканалов в связи с публикацией доклада и выскажутся в поддержку американского лидера.

В материале отмечается, что Трамп в беседах с сотрудниками администрации не выражал озабоченности относительно того, какие данные могут приводиться в докладе. По словам источников телеканала, у помощников президента США наибольшее беспокойство вызывает раздел доклада, который касается утверждений о том, что Трамп мог чинить препятствия правосудию. В нем, предположительно, приводятся показания бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. Он беседовал с подчиненными Мюллера суммарно около 30 часов.

По сведениям телеканала, для сотрудников Белого дома ранее провели брифинг относительно доклада Мюллера. Им представили информацию о структуре документа, но не о его содержании. В понедельник представители Министерства юстиции США заявили, что ведомство планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора 18 апреля.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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