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В Иране нет информации о сбитом США беспилотнике

19 июля, 00:38

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана

Фото: Getty Images

Иран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике. Об этом завиглава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф соответствующее утверждение президента США Дональда Трампа.

"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон", — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.


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Тег Иран, США, Трамп, беспилотник, конфликт

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Источник:

ТАСС

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