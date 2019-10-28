В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тысячам человек

Фото: REUTERS/Gene Blevins

На всей территории штата Калифорния в связи с бушующими лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее заявление размещено на сайте губернатора Гэвина Ньюсома.

"Сегодня губернатор Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайной ситуации на всей территории штата в связи с воздействием беспрецедентно сильных ветров, которые привели к пожарам и эвакуации по всему штату", — говорится в заявлении.

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По данным властей, в округе Сонома, который расположен на северном побережье штата Калифорния огонь уничтожил более 30 тысяч акров земли (более 121 кв км).

В Южной Калифорнии пожарами уничтожены сооружения, огонь угрожал домам и критической инфраструктуре, а также вызвал эвакуацию десятков тысяч жителей.

Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тысячам человек из районов, которые находятся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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