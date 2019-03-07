НАТО требует от России прекратить нарушать ракетный договор

Столтенберг напомнил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО требует от России прекратить нарушать ракетный договор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-03-07T22:10:00+02:00 США Столтенберг напомнил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что Российская Федерация должна прекратить нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджей Дудой.

Столтенберг сообщил, что с польским президентом обсудил текущие проблемы в области безопасности, с которыми сталкивается трансатлантическое сообщество, и в частности "тот факт, что Россия нарушает ДРСМД".

В этой связи Столтенберг добавил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет.

"Теперь мы видим, как Россия размещает новые ракеты SSC-8 ("Новатор 9М729"), которые мобильны, их трудно обнаружить, имеют ядерный потенциал, могут достигать европейских городов, имеют ограниченное время или вообще без времени на предупреждение, и благодаря этому они также уменьшают порог для потенциального применения ядерных вооружений в конфликте", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы продолжаем призывать Россию восстановить соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, уважать этот важнейший документ для всех нас, но также мы должны быть готовы, и мы начали планирование ситуации, когда в мире не будет этого договора, но будет большее количество российских ракет", - отметил он.

В то же время генсек заверил, что ответ НАТО будет взвешенным, скоординированным между союзниками, но Альянс не намерен размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Напомним, Порошенко заявил, что решение США выйти из ракетного договора с Россией оправдано.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Павел Климкин напомнил, что Украина поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетахсредней и меньшей дальности, поскольку Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО требует от России прекратить нарушать ракетный договор". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.