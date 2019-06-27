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В ООН обеспокоены результатами 12-летних переговоров по иранской ядерной программе

27 июня, 14:07

Вашингтон решил вернуться к санкциям, касающихся торговли нефтью с Ираном

Фото: Getty Images

Соглашение по иранской ядерной программе, которая стала результатом 12-летних интенсивных дипломатических переговоров, под угрозой срыва. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что Вашингтон отказался от нее и принял решение вернуться к санкциям, касающиеся торговли нефтью с Ираном, а Тегеран в ответ объявил, что c 27 июня не будет соблюдать ограничения в запасах обогащенного урана.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на что-либо, принадлежащее его стране. Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Исламской республики Хасана Роухани об "умственной неполноценности" Белого дома. Обычно сдержанный в высказываниях политик отметил, что у верховного лидера страны нет никаких активов за рубежом, потому такие меры США никому не навредят.

ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, война, ядерное оружие, ядерное соглашение

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