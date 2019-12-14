В Палате представителей США проголосовали за статьи об импичменте Трампа

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Судебный комитет Палаты представителей США проголосовал за статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

"Сегодня торжественный и грустный день. Третий раз за полтора с половиной века Судебный комитет Палаты представителей проголосовал за импичмент президента против злоупотребления властью и препятствий Конгрессу. Палата представителей будет действовать быстро", – заявил после голосования председатель комитета Джерри Надлер.

Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

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А 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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