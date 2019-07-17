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В Пентагоне назвали неверныем шагом отказ Турицей от покупки американских F-35

17 июля, 01:35

Постановка на вооружение С-400 фундаментальным образом подрывает возможности программы F-35

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.
Отказ Турции отменить соглашение с русскими несмотря на неоднократные требования Вашингтона является "неверным" шагом, который разочаровывает США и заставляет реагировать в ответ.
Такую позицию высказал и.о. министра обороны США Марк Эспер во время слушаний в Сенате по утверждению в должности главы Пентагона, – пишет Укринформ.
"Она (Турция – ред.) является долговременным и очень дееспособным союзником по НАТО, но их решение о С-400 является неверным (шагом – ред.) и разочаровывающим", – заявил Эспер.
Он также обратил внимание на несовместимость российских систем противовоздушной обороны С-400 и американских самолетов F-35, поскольку это даст возможность россиянам изучать современные технологии.
"Постановка на вооружение С-400 фундаментальным образом подрывает возможности программы F-35", – подчеркнул представитель оборонного ведомства США.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели. 

Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. 

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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Тег США, Турция, Пентагон, с-400

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Источник:

Укринформ

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