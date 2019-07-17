В Пентагоне назвали неверныем шагом отказ Турицей от покупки американских F-35
Постановка на вооружение С-400 фундаментальным образом подрывает возможности программы F-35
Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.
Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.
Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.
Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Пентагоне назвали неверныем шагом отказ Турицей от покупки американских F-35". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате поставок российских С-400 Эрдоган рассчитывает усилить свои позиции – эксперт
Эрдоган верит, что российские ЗРК необходимы для укрепления его личного авторитета
Эрдоган планирует быстро привести российские С-400 в боеготовность: названы сроки
Также Эрдоган заявил о нацеленности Анкары на совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны
Эрдоган надеется, что Трамп не будет наказывать Турцию за покупку российских С-400
Администрация президента США уже определилась с пакетом санкций в отношении Турции
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции
Эрдоган вновь заявил, что контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции