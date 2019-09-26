В Пентагоне назвали условие для предоставления дальнейшей военной помощи Украине

Глава Минобороны США Марк Эспер / Фото: AFP

Министерство обороны США будет оценивать прогресс в борьбе с коррупцией в Украине при решении вопроса о предоставлении стране военной помощи. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Коррупция является очень серьезным вопросом для Пентагона. Это вызывало беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия, и это также вызывало вопросы у Конгресса. Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать", – сказал он, отвечая на вопрос, не расходятся ли позиции Пентагона и Белого дома в вопросе, насколько успешно на Украине ведется борьба с коррупцией.

"Когда я говорил с моим (украинским) коллегой одну или две недели назад, я поднял именно этот вопрос – они должны разобраться с коррупцией, потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков", - добавил Эспер.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

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Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщалось, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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