В Пентагоне не видят эскалации в Сирии из-за столкновения американских военных с местными жителями

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Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит эскалации ситуации в Сирии в связи со столкновением американских военных с местным населением. В Брюсселе он прокомментировал журналистам стрельбу с участием военнослужащих США в этой арабской республике. Его слова приводит радиостанция "Голос Америки".

"Я получил первоначальный отчет о том, что в Сирии произошла стычка. Это все, что у меня есть сейчас по данному вопросу, — сказал руководитель оборонного ведомства. — Я бы не сказал, что произошла эскалация ситуации, если хотите, или, как вы сказали, бои".

"Что касается России, то для устранения конфликтных ситуаций мы принимаем меры, которые уже действует в течение определенного времени, — добавил министр обороны. — Мы постоянно контактируем с ними на местах. Это то, чем мы занимаемся изо дня в день".

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"Насколько я знаю, сегодняшний инцидент не затрагивал Россию", — заключил Эспер.

Ранее сообщалось, что военные США застрелили солдата армии Асада в Сирии.

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Как утверждает официальный представитель антитеррористической коалиции полковник Майлз Каггенс, инцидент произошел возле деревни Хирбат-Амму, к востоку от сирийского города Камышлы в провинции Хасеке.

Напомним, в октябре жители Камышлы забросали картошкой американских военных в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Позже Трамп решил оставить часть американского военного контингента в Сирии, одна из главных задач солдат – обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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