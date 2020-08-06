В Пентагоне рассказали, зачем перебрасывают войска в Восточную Европу

Американских военных перебросят в страны Балтии и в Польшу

Глава Пентагона Марк Эспер назвал своим приоритетом работу над дальнейшей переброской американских войск в восточную часть Европы, чтобы эффективнее сдерживать РФ.

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Моя цель – также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление – в страны Балтии и в Польшу", – сказал он.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также – о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило усилить позиции в районе Черного моря – в Румынии.

"НАТО обратила внимание на действия России. Мы должны сдерживать их", – резюмировал глава Пентагона.

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Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

Добавим, что, чтобы сдержать Россию, в США хотят развернуть ядерные ракеты.

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