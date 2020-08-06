Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. США

В Пентагоне рассказали, зачем перебрасывают войска в Восточную Европу

6 августа, 01:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Американских военных перебросят в страны Балтии и в Польшу

Глава Пентагона Марк Эспер назвал своим приоритетом работу над дальнейшей переброской американских войск в восточную часть Европы, чтобы эффективнее сдерживать РФ.

Реклама

Об этом пишет "Интерфакс".

"Моя цель – также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление – в страны Балтии и в Польшу", – сказал он.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также – о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило усилить позиции в районе Черного моря – в Румынии.

"НАТО обратила внимание на действия России. Мы должны сдерживать их", – резюмировал глава Пентагона.

В тренде
Капитан каждый месяц писал Путину: в РФ подтвердили причастность ко взрыву в Бейруте
Реклама

Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

Добавим, что, чтобы сдержать Россию, в США хотят развернуть ядерные ракеты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Польша США войска американские военные сдерживание

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)США
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США "слили" в сетьСША
Нью-Йорк залило, миллионы людей без света: фото и видео урагана
Нью-Йорк залило, миллионы людей без света: фото и видео урагана "Исайя" в СШАСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять