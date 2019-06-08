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В Пентагоне разочарованы, что турецкие военные будут обучаться работе с С-400

8 июня, 06:51

Турция отправила военнослужащих в РФ для обучения для работы с российской зенитной ракетной системой С-400

С-400. Фото: mil.ru
С-400. Фото: mil.ru.

Соединенные Штаты Америки разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"США были разочарованы, узнав, что Турция отправила военнослужащих в Россию для обучения для работы с российской зенитной ракетной системой C-400, — сказала она. — С-400 несовместима с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. Как мы весьма определенно заявляли на всех уровнях, Турция не получит F-35, если Турция принимает поставку систем С-400".

По словам Лорд, США "не хотят, чтобы F-35 находились в непосредственной близости от С-400 в течение определенного периода времени из-за способности системы распознавать параметры" истребителя.

Ранее американские СМИ сообщали, что США в ответ на покупку С-400 намерены к 31 июля 2019 года прекратить подготовку турецких летчиков, обучающихся пилотированию F-35. Однако Bloomberg указывает, что речь идет не только об этом, но о полном прекращении участия Анкары в любых проектах, связанных с F-35.

В письме своему турецкому коллеге Шанахан также предупредил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег Россия, США, Турция, Пентагон, РФ, с-400, F-35

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Источник:

ТАСС

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