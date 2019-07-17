В Пентагоне заверили, что в Украине продолжатся совместные учения США и Турции
Несмотря на покупку Турцией российских С-400, отношения Вашингтона и Анкары в военной сфере остаются прочными
Стратегическое партнерство США и Турции сохраняется, совместные учения продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине. Об этом заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, реагируя на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
"Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и в Украине", — отметил он.
Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.
Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.
Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.
Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.
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