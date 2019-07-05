Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В районе Багамских островов упал вертолет: погиб миллиардер из США

5 июля, 08:54

Жертвами авиакрушения стали семь человек

Фото: Pixabay

В районе Багамских островов потерпел крушение самолет, который направлялся в США. Погибли семь человек, в том числе и американский миллиардер Кристофер Клайн, сообщают СМИ.

Как выяснилось, вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. На борту вертолета находилась и дочь миллиардера. Личности других погибших пока не установлены, но известно, что они были гражданами США.

По оценкам журнала "Форбс", состояние Клайна превышало 1,8 млрд долларов. Он в разные годы являлся владельцем ряда предприятий в сфере угольной промышленности.

Напомним, ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

Также мы сообщали, что в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, крушение, вертолет, миллиардер, погибшие, Багамские острова

Вы сейчас просматриваете новость " В районе Багамских островов упал вертолет: погиб миллиардер из США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии разбился военный вертолет: погибла женщина-пилот – СМИ

1 июля, 18:58

Еще один человек получил тяжелые травмы

В США самолет врезался в ангар: есть жертвы

1 июля, 04:07

На момент катастрофы в ангаре никого не было

Крушение самолета в Бурятии: число пострадавших выросло

27 июня, 18:39

В результате неудачной посадки Ан-24 девять человек попали в больницы

Новое крушение самолета в России: появилось видео момента аварии

27 июня, 10:17

Пассажир снял жесткую посадку из салона самолета и даже были слышны крики во время столкновения

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Грустная судьба чудесных советских актрис

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

От чего спасет хурма

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Преподаватель КНУ Шевченко выложил фото изъятой шпаргалки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь