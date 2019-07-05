В районе Багамских островов упал вертолет: погиб миллиардер из США

Жертвами авиакрушения стали семь человек

Фото: Pixabay

В районе Багамских островов потерпел крушение самолет, который направлялся в США. Погибли семь человек, в том числе и американский миллиардер Кристофер Клайн, сообщают СМИ.

Как выяснилось, вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. На борту вертолета находилась и дочь миллиардера. Личности других погибших пока не установлены, но известно, что они были гражданами США.

По оценкам журнала "Форбс", состояние Клайна превышало 1,8 млрд долларов. Он в разные годы являлся владельцем ряда предприятий в сфере угольной промышленности.

Напомним, ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

Также мы сообщали, что в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

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