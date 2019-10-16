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В Сан-Франциско произошло землетрясение

16 октября, 03:39

Ученые заявили, что не предусматривают существенных разрушений

/ Фото: Flickr

В Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Ученые основываясь на происхождении и характере землетрясения, заявили, что не предусматривают существенных разрушений.

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Западное побережье США лежит на разломе тектонических плит, поэтому там высокая сейсмическая активность.

В течение года в Калифорнии и прилегающей Неваде происходит около 25 землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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