Два землетрясения за два часа произошли в Казахстане

Фото: Wikipedia.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Алматинской области на юго-востоке Казахстана в воскресенье в 20:24 местного времени, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован на глубине 10 км, эпицентр землетрясения находился в 457 км северо-восточнее Алматы с координатами 45,69 градуса северной широты и 81,49 градуса восточной долготы. Его энергетический класс составил 8,9.

Двумя часами ранее примерно в том же районе, в 470 км северо-восточнее Алматы, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, энергетическим классом 10,6.

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Сведениями об ощутимости этих двух землетрясений по шкале МSК-64 сейсмологи не располагают. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям ранее сообщал, что сведений о разрушениях и жертвах из Алакольского района, на территории которого находился эпицентр, не поступало.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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