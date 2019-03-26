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В Сенате предлагают назначить нового спецпрокурора

Сегодня, 06:23

По словам Грэма, Мюллер провел тщательное расследование предвыборного штаба Трампа

Фото: AFP
В Сенате предлагают назначить нового спецпрокурора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg США По словам Грэма, Мюллер провел тщательное расследование предвыборного штаба Трампа

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) полагает, что Минюсту США следует назначить нового спецпрокурора для проведения расследования в отношении тех, кто приписывал президенту Дональду Трампу сговор с РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Грэм прокомментировал публикацию доклада по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он напомнил, что никаких свидетельств незаконных контактов между приближенными Трампа и властями РФ выявлено не было.

По словам Грэма, Мюллер "провел тщательное расследование предвыборного штаба Трампа". "Надеюсь, министр юстиции США Уильям Барр назначит кого-то, не являющегося частью системы, чтобы разобраться в этих обвинениях, кого-то, кому мы верим, и позволит ему сделать то же, что сделал Мюллер", — подчеркнул Грэм.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег США, расследование, Трамп, Мюллер, спецпрокурор

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Источник:

ТАСС

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