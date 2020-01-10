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В Сети появилась видеореконструкция авиакатастрофы украинского МАУ

10 января, 23:46

По версии американского ABC News, самолет могли сбить дві ракеты

Видео: ABC news

По версии американского ABC News, украинский самолет могли сбить 2 ракеты.

Они показали свою реконструкцию авиакатастрофы украинского МАУ.

Ранее иранский чиновник объяснил причину задержки вылета украинского самолета.

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Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – говорится на официальном сайте президента.

Добавим, что ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", скорее всего, сбила иранская ракета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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видео Иран самолет катастрофа реконструкция МАУ

Источник: Сегодня

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