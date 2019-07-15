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В Соединенных Штатах начались аресты и депортация нелегальных мигрантов

15 июля, 11:07

Операция стартовала в ночь с субботы на воскресенье по меньшей мере в 10 городах страны

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

В Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов с их последующей депортацией. Об этом сообщает Fox News.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) обновила свой ранее объявленный план по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов", - говорится в сообщении.

Операция стартовала в ночь с субботы на воскресенье по меньшей мере в 10 городах страны.

"Мы предпринимаем целенаправленные принудительные меры в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было предписано в судебном порядке покинуть страну", - заявил глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

Ранее президент США заявил, что массовые задержания нелегальных иммигрантов и их депортация откладываются на две недели. 

Трамп рассказал, что согласился на задержку "по просьбе демократов", в частности, это случилось после телефонного разговора со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как подчеркнул президент США, первоначальный план все равно исполнят, если после окончания двухнедельного срока обе партии в Конгрессе не найдут решение кризисной ситуации на границе.

Представители Белого дома сообщили, что решение об отложении операции приняли после того, как руководители иммиграционных органов обеспокоились, потому что их офицеры будут в опасности из-за обнародования информации о планируемых рейдах.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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Тег США, мигранты, депортация

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