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В США арестовали еще одного мужчину, угрожавшего устроить стрельбу

Сегодня, 19:13

По данным телекомпании, мужчина разместил угрозу в социальной сети

Фото: ABC

Фото: ABC

После массовых расстрелов в американских городах Эль-Пасо и Дейтон, в штате Флорида в пятницу, 9 августа, арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона за пост в Facebook c угрозой расправиться с покупателями в магазине Walmart, передает в воскресенье, 11 августа, ABC.

Во вторник он разместил такое предупреждение: "Остается еще три дня надзорного режима, после этого я получу обратно свою [полуавтоматическую винтовку] AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе".

Сославшись на заявление правоохранителей Флориды, телекомпания сообщает, что Клейтон, судя по всему, разделяет идеологию превосходства белой расы и в прошлом неоднократно выступал с угрозами в соцсети, используя придуманные учетные записи.

Залог под его освобождение определен в 15 тыс. долларов.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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США арест задержание стрельба угрозы флорида

Источник: ТАСС

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