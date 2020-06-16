В США коронавирус унес больше жизней, чем Первая мировая война

Число умерших от коронавируса в США достигло 116 526 человек

Скончавшихся после заражения новым коронавирусом американцев стало больше, чем погибших граждан США в годы Первой мировой войны.

Об этом заявляет Associated Press.

Так, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США сейчас число умерших, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 116 526 человек. При этом в Первую мировую войну, как считается историками, погибло 116 516 американских военнослужащих.

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При этом СМИ уточняют, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.

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Ранее сообщалось, что в США к октябрю число жертв коронавируса может достичь 200 тысяч. А предыдущие подсчеты ученых прогнозировали 169 890 летальных случаев к началу октября.

Также в Америке запретили прием противомалярийного препарата от коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не помогает при лечении коронавирусной инфекции.

Напомним, что новый коронавирус бушует в США: заразились более 2,1 миллиона человек. Жизни более 870 тысяч зараженных удалось спасти – их излечили.

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