В США начнется суд по импичменту Трампа

Формально этот процесс начался еще на прошлой неделе

Фото: REUTERS/Leah Millis

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начинается 21 января в верхней палате Конгресса США.

Республиканцы и демократы сначала начнут обсуждать резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство. Затем у них будет возможность выступить со вступительным словом.

Согласно расписанию офиса лидера сенатского большинства, республиканца Митча Макконнелла, рассмотрение вопроса об импичменте начнется 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву – Ред).

Формально этот процесс начался на прошлой неделе, после того как сенат получил дело об импичменте от палаты представителей. Однако рассмотрение дела по существу стартует именно 21 января.

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В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер были в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента президенту в Палате представителей.

Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

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Сколько именно по времени продлится судебный процесс в сенате, пока не ясно. МакКоннелл ранее заявил, что хотел бы, чтобы разбирательства заняли около двух недель. Он также выступил за то, чтобы не приглашать свидетелей по этому делу для дачи показаний. Между тем, лидер демократов в американском сенате Чак Шумер, напротив, призвал пригласить четырех свидетелей, среди которых – бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Также у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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