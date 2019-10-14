В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим

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В воскресенье, 13 октября, в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания неизвестный открыл стрельбу по прохожим на улице, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает NBC 10 Philadelphia.

Отмечается, пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о погибших не поступала.

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Полиция не сообщала о задержании предполагаемого преступника.

Как сообщалось, 12 октября по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая . В результате пострадал один пассажир. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Пострадавшего мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

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