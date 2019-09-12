В США планируют ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия

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Федеральные власти США хотят не только ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране, но и защитить право на владение им. С таким заявлением выступил в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

По его словам, администрация и Конгресс США пытаются выработать "приемлемое для всех" решение, позволяющее положить конец случаям массовых расстрелов людей. "В то же время все мы хотим защитить нашу замечательную вторую поправку к Конституции США. Она очень важна для всех нас", — подчеркнул американский лидер. Эта поправка гарантирует американцам право на приобретение и ношение оружия.

Трамп отказался уточнить, могут ли исполнительная и законодательная ветви власти договориться о введении новых правил проверки личности и психического здоровья всех тех, кто покупает в Соединенных Штатах огнестрельное оружие. "Некоторые вещи никогда не произойдут. А некоторые значимые вещи могут произойти", — сказал по этому поводу глава американской администрации.

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Категорически против расширения такого рода проверок выступает Национальная стрелковая ассоциация США. Она является чрезвычайно влиятельной силой во внутренней политике страны.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

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Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

В свете случившегося в стране активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы власти США неоднократно предпринимали такие попытки. Однако успехом эти усилия до сих пор не увенчались.

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