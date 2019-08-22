В США полиция задержала мужчину, готовившего нападение на отель

За последние две недели полиция США задержала 26 человек, угрожавших устроить массовые бойни

/ Фото: AFP

Американская полиция задержала мужчину, готовившего нападение на постояльцев и работников гостиницы "Марриотт" в городе Лонг-Бич, что в штат Калифорния. Об этом сообщил начальник полиции города Роберт Луна.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Речь идет о 37-летнем мужчине по имени Родольфо Монтойя, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на сотрудников и гостей отеля, в котором он работал поваром.

Реклама

По его данным, дома у мужчины был проведен обыск, во время которого сотрудникам правопорядка удалось изъять несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и магазины повышенной емкости.

Ранее телекомпания ABC сообщала, что за последние две недели полиция США задержала 26 человек, угрожавших устроить массовые бойни в разных американских городах. Как отметила телекомпания, все эти аресты были произведены уже после трагедий в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо).

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама