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В США произошла стрельба на семейной вечеринке, среди погибших – дети

5 июля, 21:24

Елена Вус Елена Вус

Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице

В Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке по случаю Дня независимости США. Арестовать преступников пока не удалось.

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Об этом сообщает AP.

Четверо неизвестных мужчин вышли из машины и открыли огонь по группе людей, после чего скрылись с места происшествия. Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице. Кроме того, ранения получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные трое – в стабильном.

"Среди пяти человек, застреленных в Чикаго на семейной вечеринке 4 июля, – 7-летняя девочка и мальчик-подросток", – сообщила местная полиция.

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Ранее в США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

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Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб 8-летний ребенок. А не так давно стреляли на поминальной службе в американском штате Луизиана.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

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США дети стрельба вечеринка погибшие чикаго День независимости США

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