В США прокуроры попросят вернуть под стражу помощника адвоката Трампа из-за получения миллиона долларов из России

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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк попросила суд вернуть под стражу американского предпринимателя Льва Парнаса, который выполнял в Украине поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа. Как следует из ходатайства, поступившего в электронную базу суда, Парнас утаил получение один млн долларов из России.

Парнас был задержан в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Парнас утверждал, что по указанию Джулиани убеждал украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Джулиани признал, что Парнас выполнял некоторые его поручения, однако подчеркивал, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают Трампа в свете обвинений со стороны политических оппонентов.

Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах. 4 декабря адвокаты предпринимателя попросили суд разрешить их клиенту каждый день выходить из своего дома на несколько часов. Прокуратура выступила против этого и потребовала вернуть Парнаса под стражу.

В ходатайстве стороны обвинения подчеркивается, что Парнас якобы получил в сентябре 2019 года денежный перевод из России на сумму 1 млн долларов. На какие нужды, не уточняется. Ему также направляли крупные суммы с Украины.

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По словам представителей прокуратуры, предприниматель не упомянул об этом в документах, касающихся его освобождения под залог. Как подчеркивается в ходатайстве, "есть большой риск того, что Парнас попытается сбежать".

Представители Парнаса ранее заявили, что он готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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