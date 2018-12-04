В США прощаются с Джорджем Бушем-старшим

Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон и установлен в центральном зале – Ротонде – здания конгресса США

Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, скончавшимся в пятницу на 95-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в понедельник. Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон и установлен в центральном зале – Ротонде – здания конгресса США.

После того, как гроб с телом бывшего американского лидера под ружейный салют был доставлен в здание Капитолия, перед многочисленными собравшимися, среди которых были в том числе законодатели, члены администрации и вашингтонский истеблишмент, выступил вице-президент Майкл Пенс, который до того, как занять свою нынешнюю должность, был сенатором от штата Индиана. В числе присутствовавших был также Джордж Буш – младший с семьей.

"Президент Буш был великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства. Но он также был и просто хорошим человеком, который был верен супруге, своей семье и своим друзьям", – отметил вице-президент. По его словам, Буш-старший был столь скромным человеком, что за свою жизнь не написал ни одной автобиографической книги.

Начиная с 19:30 по местному времени понедельника, и до 07:00 утра среды с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут попрощаться бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы иностранных дипломатических миссий, политики и тысячи американцев.

Поминальная служба пройдет в среду 5 декабря в 11:00 в Кафедральном соборе в Вашингтоне, она станет 34-й национальной мемориальной службой в американской столице (предыдущая состоялась 1 сентября, когда прощались с американским сенатором Джоном Маккейном. – ред.). В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, не будет работать большая часть федерального правительства. Службу в Кафедральном соборе посетит глава государства со своей супругой Меланьей.

Напомним, бывший глава Белого дома, 41-й президент США Джордж Буш-старший, умер 1 декабря на 95-м году жизни. Политик руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 год и стал рекордсменом среди президентов США по долголетию. В последние годы жизни он страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Его сын – Джордж Буш – младший – был 43-м президентом США, второй сын – Джеб Буш – занимал пост губернатора Флориды.

Ранее слова соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразили действующий президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, сын Джордж Буш-младший, а также украинские пользователи сети, напомнившие о его "украинской ошибке".

Также президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. "Не стало президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник", - сказал Порошенко.