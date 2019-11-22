В США расказали, когда гиперзвуковое оружие будет в боевой готовности

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Военно-воздушные силы США рассчитывают, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооруженийбудут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом заявил глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

У него поинтересовались, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, которая была обнародована в апреле. "Мы уже предпринимаем усилия в сфере создания гиперзвуковых вооружений. У меня уже идут две программы. Мы их уже реализуем: HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатуры произносятся как hacksaw и arrow – Ред.). Мы уже работаем с DARPA, мы уже ведем исследования", — ответил военачальник. DARPA — это Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 22-м (то есть в 2022 году —Ред.)", — подчеркнул Банч.

Созданием систем HCSW и ARRW занимается гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне текущего года. По свидетельству ВВС, эти испытания прошли успешно.

Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются DARPA и ВМС США.

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Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

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Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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