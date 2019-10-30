В США самолет рухнул на жилой дом

На борту самолета был пилот, о его состоянии ничего не известно

Видео: Reuters

В американском штате Нью-Джерси на жилой дом упал самолет, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает CBS News.

Самолет врезался в дом, в котором жила семья с маленьким ребенком. На момент аварии их в здании не было. Сразу после этого здание вспыхнуло, и загорелись еще два дома, что стояли рядом.

Женщина, которая жила в одном из горящих домов успела выбежать на улицу.

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Фото: соцсети

На борту самолета был пилот, о его состоянии ничего не известно. К тушению пожара привлекли 200 спасателей.

Ранее учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

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Также в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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