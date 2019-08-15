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В США в перестрелке ранение получили трое полицейских

Сегодня, 00:20

Пострадавшие госпитализированы

/ Фото: Flickr

Три сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в северной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщил местный филиал телеканала Fox News Channel.

Пострадавшие госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии.

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Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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США полиция стрельба флорида ранения

Источник: ТАСС

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