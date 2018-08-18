В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Сегодня, 03:12

Эпицентр стихии находился в 1116 км к северу от острова Гуам, принадлежащего США

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 1116 км к северу от острова Гуам, принадлежащего США, и в 1403 км к югу от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в Индонезии выросло количество жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок. В данный момент от стихии погибло 460 человек

Также мы писали, что у берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Сильные колебания зафиксировали в геологической службы США (USGS). Как говорится в сообщении, эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров примерно за 420 километров к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

Ранее подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в юго-западной китайской провинции Юньнань в Китае.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье на территории американского штата Аляска.
США, землетрясение, стихия, цунами

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