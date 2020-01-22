В Twitter произошел сбой: каким странам нужно опасаться

Twitter борется с троллями / Фото: Pexels

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, – следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 18:14 вторника по времени Восточного побережья США, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии, Мексике, Бразилии и ЮАР.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с приложением для устройств под управлением Android (67%). Еще 23% жалуются на работу сайта. Около 9% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств от Apple.

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Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Добавим, недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

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