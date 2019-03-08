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Власти США проверяют, используется ли вновь полигон Сохэ в КНДР — дипломат

Сегодня, 03:15

Правительство США пока не готово делать какой-то однозначный вывод о том, что именно происходит с полигоном Сохэ

Фото: AFP
Власти США проверяют, используется ли вновь полигон Сохэ в КНДР — дипломат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg США Правительство США пока не готово делать какой-то однозначный вывод о том, что именно происходит с полигоном Сохэ

Администрация США не разделяет в данный момент вывод американских неправительственных экспертов о вероятном возобновлении эксплуатации испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий. Мы видели публикации в открытых источниках. Мы не приходили к тем же самым заключениям", — заявил этот представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя данные о якобы имевшем место восстановлении полигона Сохэ в провинции Пхенан-Пукто.

"Еще предстоит увидеть, какова цель [работ на полигоне Сохэ]. У меня нет информации, говорящей, что этот объект эксплуатируется", — добавил дипломат.

По его словам, американское правительство пока не готово делать какой-то однозначный вывод о том, что именно происходит с полигоном Сохэ.

"Конкретного заключения [на этот счет] мы не делали", — утверждал сотрудник Госдепартамента США.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда — 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Трамп возмущен возможным восстановлением ракетного полигона в КНДР.

Напомним, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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Тег КНДР, полигон

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Источник:

ТАСС

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