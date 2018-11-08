Выборы в Конгресс США: какие перспективы отрываются для Украины

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США, где в нижней палате – Палате представителей – большинство получила Демократическая партия, при том, что в Сенате свои позиции защитили представители Республиканской партии, перед Украиной открываются еще больше возможностей для углубления сотрудничества с Штатами.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог-международник Вера Константинова.

"Как известно, Соединенные Штаты и Украина находятся в постоянном интенсивном политическом диалоге, сферы сотрудничества между странами являются довольно широкими: от вопросов поддержки процессов реформирования до международного концептуального согласия по принципиальным для Украины вопросам в отношении российской агрессии (поддержка санкционного режима, политика непризнания аннексии Крыма Россией, восстановление территориальной целостности и т.д.). Большое значение в двусторонних отношениях двух стран имеет финансовая поддержка реформ, которая предоставляется со стороны правительства США. Учитывая результаты выборов, можно говорить о том, что поддержка Украины в ее борьбе за свободный цивилизованный мир может иметь новый импульс посредством законодательных инициатив обеих палат Конгресса. Однако, мы должны понимать, что внутриполитический аспект в США тоже не стоит списывать как фактор анализа, в частности, что касается дальнейшей судьбы расследования специального прокурора Роберта Мюллера", – спрогнозировала эксперт.

Комментируя перспективы введения налога на выведенный капитал, вокруг которого в Украине сегодня идут споры, и роли других государств в этом процессе, Константинова пояснила, что "налоговая политика – это исключительно внутриполитический вопрос, и ни одна другая страна не может "диктовать" условия".

"Однако, действительно, вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал имеет некоторые предостережения, которые раздаются от партнеров Украины, но этот вопрос надо адресовать непосредственно к экономистам и финансистам. С политической точки зрения, имея кредитные обязательства перед международными учреждениями, Украина находится в процессе установления жизнеспособной модели, которая позволит в дальнейшем оптимизировать расходы бюджета и одновременно отдавать займы международным кредиторам. Понятно, что для нашей страны главное сохранить инвестиционную привлекательность для международных инвесторов, чтобы обеспечить ту положительную динамику и прогнозы по росту экономики, а, следовательно, повышение уровня жизни населения", – добавила она.

Как сообщалось, ранее в комментарии сайту "Сегодня" политконсультант Ирина Серова и эксперт-международник Антон Кучухидзе тоже объясняли, почему итоги промежуточных выборов в Конгресс США никак не повлияют на курс Штатов в отношении Украины.

Как сообщалось, по результатам промежуточных выборов, Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате. Президент США Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой.

Отметим, нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.