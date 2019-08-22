Взлетел, загорелся и рухнул: в Калифорнии разбился самолет

10 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали

Фото CHP Oroville

В американском городе Оровилль, штат Калифорния, во время взлета загорелся самолет Cessna Citation. Об этом передает CHP Oroville в Twitter.

Во время пожара самолет разломился на две части и практически полностью выгорел.

10 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали.

Напомним, минимум семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также мы писали, что в авиакатастрофе в Греции погиб известный россиянин – основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Как мы писали ранее, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четверо членов экипажа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram