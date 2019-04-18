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Юристы Трампа начали готовить опровержение доклада Мюллера – СМИ

Сегодня, 05:06

Юристы планируют разделить текст доклада между собойи выпустить длинный ответ опровержение

Фото: AFP

Юристы президента США Дональда Трампа договорились подготовить стратегию опровержения выводов из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Юристы планируют разделить текст доклада между собой, чтобы ознакомиться с его содержанием и выпустить длинный ответ, который опровергнет любую потенциально вредную информацию.

Министерство юстиции США обнародует отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил пресс-конференцию по итогам публикации на 9:30 (17:30 по Москве) в четверг. Отредактированная версия доклада Мюллера также будет направлена в Конгресс США. Ранее Минюст направлял туда лишь письмо по поводу итогов расследования, и в нем говорилось только об основных выводах команды Мюллера.

Трамп предложил после этого провести собственную пресс-конференцию.

Собеседники газеты считают что некоторыми помощниками Трампа овладела паранойя накануне публикации доклада. Некоторые боятся его реакции больше, чем выводов Мюллера, поскольку выяснится, "кто из нынешних и бывших советников Трампа говорил со спецпрокурором, сколько они сказали и какой ущерб они нанесли президенту".

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.


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Тег США, расследование, Трамп, РФ, доклад, Мюллер, Барр

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Источник:

Интерфакс

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