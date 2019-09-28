Юзеры сообщили о сбое в Twitter

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Японии и Великобритании

/ Фото: Pixabay

Сбой в работе социальной сети Twitterнаблюдается в ночь на субботу в ряде стран по всему миру.

Об это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Японии и Великобритании. Большое количество жалоб поступает, в частности, из Нью-Йорка, где в настоящее время проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН.

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По данным сервиса, большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (53%). 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, еще 22% сообщает о сбоях в работе приложения для Android.

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Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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