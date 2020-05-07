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Загадочное убийство ученого, изучавшего коронавирус, в США: что известно

7 мая, 11:44

Станислав Кожемякин

Тело профессора Бинга Лю с огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружили в его доме

Бинг Лю. Фото: пресс-служба Питтсбургского университета

Бинг Лю. Фото: пресс-служба Питтсбургского университета

В самый разгар в Америке коронавирусной эпидемиив штате Пенсильвания при загадочных обстоятельствах убили профессора-иностранца, который работал с возбудителем этой болезни.

Как сообщает NBC, тело 37-летнего ученого Бинга Лю с огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружили 2 мая в его доме в деревне Росс Тауншип.

Несмотря на то, что мужчина работал в Питтсбургском университете, где изучал коронавирус, полиция не связывает случившееся с его научной работой.

Неподалеку от его дома обнаружили автомобиль с телом 46-летнего Хао Гу. Как считают следователи, при жизни они были знакомы и предположительно Гу застрелил Лю на почве "длительного спора касательно интимного партнера", после чего вернулся в машину и покончил с собой.

Бинг Лю. Фото: пресс-служба Питтсбургского университета

"Мы не нашли никаких доказательств того, что это трагическое событие имеет какое-либо отношение к работе (Лю – ред.) в Питтсбургском университете, каким-либо исследованиям Питтсбургского университета и нынешнему здравоохранительному кризису в США и мире", – сообщила городская полиция, добавив, что оба мужчины не были гражданами США.

В вузе, в свою очередь, выразили скорбь по поводу гибели их коллеги.

"Бинг был в шаге от важных выводов относительно понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2 и ее осложнений", – отметили в Питтсбургском университете, пообещав завершить исследования Лю.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что ученым его страны удастся создать вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 73 тысяч человек скончались. Несмотря на это, в ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

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