Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Закупки Турцией российских С-400: США рассматривают варианты решения вопроса

29 июня, 08:22

По мнению Трампа, эта проблема возникла из-за решений администрации Барака Обамы

С-400. Фото: mil.ru
С-400. Фото: mil.ru.

США рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией систем С-400 у России. Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита G20 со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Мы рассматриваем различные варианты", – сказал он.

Трамп отметил, что ситуация остается сложной. По его мнению, проблема военных закупок между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за решений администрации его предшественника Барака Обамы.

 "Он (Эрдоган – ред) хотел сделать это (купить американские системы „Пэтриот" – ред.), но ему было это запрещено администрацией Обамы. Эму запрещали это делать до тех пор, пока он не сказал, что купил кое-что другое", – заявил американский лидер.

Также Трамп добавил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, Турция, закупки, Трамп, Эрдоган, с-400, меры

Вы сейчас просматриваете новость " Закупки Турцией российских С-400: США рассматривают варианты решения вопроса". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России – Эрдоган

27 июня, 20:41

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года

США порекомендовали Индии отказаться от покупки российских С-400

21 июня, 23:59

США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере

США думают, как наказать Турцию за покупку С-400 у России

19 июня, 09:44

Вашингтон может ввести санкции против Анкары

Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400

16 июня, 11:23

По словам Эрдогана, Россия выдала кредит Турции под процентами, которых не существует на международном рынке

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: примеры преображений

Стефанчук рассказал, какие вопросы вынесут на референдум

Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Кота «научили» говорить и теперь он требует свободы

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь