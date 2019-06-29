Закупки Турцией российских С-400: США рассматривают варианты решения вопроса

По мнению Трампа, эта проблема возникла из-за решений администрации Барака Обамы

С-400. Фото: mil.ru.

США рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией систем С-400 у России. Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита G20 со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Мы рассматриваем различные варианты", – сказал он.

Трамп отметил, что ситуация остается сложной. По его мнению, проблема военных закупок между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за решений администрации его предшественника Барака Обамы.

"Он (Эрдоган – ред) хотел сделать это (купить американские системы „Пэтриот" – ред.), но ему было это запрещено администрацией Обамы. Эму запрещали это делать до тех пор, пока он не сказал, что купил кое-что другое", – заявил американский лидер.

Также Трамп добавил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

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