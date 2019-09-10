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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов США

10 сентября, 02:04

Эпицентр подземных толчков зарегистрирован в 162 км к юго-западу от города Адак

/ Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков зарегистрирован в 162 км к юго-западу от города Адак, расположенного на одноименном острове (население — около 330 человек). Очаг стихии находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.

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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане, в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли. 

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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США землетрясение аляска магнитуда

Источник: ТАСС

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