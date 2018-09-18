Журналист опозорился на съемках урагана: видео стало вирусным

Картина выглядела бы очень правдоподобно и мужественно, если бы не пешеходы, оказавшиеся в кадре на заднем плане

Журналист американского телеканала о погоде Weather Channel стал объектом насмешек после того, как "излишнюю драматичность" его репортажа об урагане "Флоренс" разоблачили случайные прохожие.

Находясь в прямом эфире с последними новостями из Каролины, журналист рассказывал зрителям об ущербе, который наносит непогода и о том, что буря не утихает, и ситуация "все так же ужасна, как и была".

Подтверждением слов корреспондента служила он сам — даже наклонившись, он с трудом удерживал равновесие под порывами ветра. Картина выглядела бы очень правдоподобно и мужественно, если бы не пешеходы, оказавшиеся в кадре на заднем плане. На них "жуткий ветер" почему-то не действовал.

Вскоре видео стало "вирусным". Кстати, телеканал заступился за одного из своих старейших сотрудников. В распространенном заявлении говорится, что ветер на самом деле был сильный, просто журналист стоял на скользкой траве, а пешеходы шли по асфальту, – именно поэтому их и не сдувало.

Напомним, ситуация, сложившаяся в американском штате Северная Каролина из-за урагана "Флоренс", достигла беспрецедентного масштаба и может продолжить ухудшаться.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Количество жертв урагана в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина выросло до 13 человек.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.